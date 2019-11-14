Звинувачення попередників та нові плани

Своє бачення ситуації навколо будівництва соціальних об’єктів сьогодні оприлюднив голова облдержадміністрації Олександр Бондаренко. З його слів, увесь об’єм проєктів, що розпочала попередня влада, здати неможливо. Ба більше, їх взагалі не збиралися закінчувати. Бо головним завданням було – відмити кошти та розпіаритися. На чому ґрунтуються ці обвинувачення, та що кажуть у свою чергу опоненти чинного керівника області – дивіться у наступному сюжеті.

Будівництво та ремонт шкіл, дитсадків та стадіонів. За часів попереднього голови ОДА Валентина Резниченко усе це було на слуху. Зараз ці успіхи набули скандального змісту. Адже чинний керманич області Олександр Бондаренко заявив про те, що з більш як трьохсот розпочатих проєктів, завершити можливо лише 22. Як доказ – показав ролик надісланий з Томаківки, де йшлося про школу, яку почали ремонтувати й кинули.

“Вартість проєкту 58 млн гривень, витрачено 18 млн і фінансування на цей рік і не планувалося більше. Ви бачите який стан. Таких об’єктів дуже багато, це просто як приклад.”))

Олександр Бондаренко зазначив: ведеться аудит по усіх об’єктах будівництва, по якості робіт та кошторису. Загалом попередники запроєктували програми на 13,5 мільярдів гривень. Таких коштів в області нема й не було.

“Питання – навіщо це було робити? Планувати, проєктувати й розпочинати будівлю об’єктів більше 300 щоб тільки їх 5 років робити? – Це відразу висновок такий, щоб кошти вивести, щоб розмилити очі.”

Очільник області зазначив: близько п”ятдесяти будівельних об’єктів покинуті. Роботи на 127-ми навіть не починалися. Їх чинна влада вважає повністю безперспективними. Але школи та дитсадки, які цього року є можливість добудувати, вартуватимуть менше ніж планувалося. – Начебто вдалося умовити підрядників знизити вартість робіт на 6-12 відсотків. Про це підписані додаткові угоди

А от радник попереднього голови обладміністрації – Юрій Голик каже про тиск на будівельників з боку чинної обласної влади. 11 канал звернувся до нього з проханням прокоментувати сьогоднішні звинувачення:

В будь-якому державному органі, що займається будівництвом, є банк проєктів. ТО що ми збиралися будувати, відображено у “Стратегії розвитку області.”

Про незакінчене будівництво Томаківської школи та інших об’єктів Юрій Голик такої думки.

“У чому була складність закінчити цю школу? За 4 місяці цього року з липня по жовтень, з обласного бюджету витратили на будівництво та капітальний ремонт 1 мільярд гривень. Але жоден об’єкт не здали. Цим, вочевидь, зацікавляться правоохоронні органи”.

Також відомо, що директор департаменту капітального будівництва обладміністрації та ще кілька чиновників – звільнилися. Чинна влада також зазначила, що співпрацювала з СБУ й надала їм документацію стосовно будівельних об’єктів.