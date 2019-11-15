Маленькі поспішайки

Щороку кожна десята дитина з’являється на світ передчасно. Аби привернути увагу до цієї проблеми вже десятий рік поспіль у світі відзначається міжнародний день недоношених дітей. Для таких ранніх пташок у 9-ій лікарні влаштували справжнє свято. Запросили близько сорока родин із малятами, яких виходили у медзакладі. Був і торт, і аніматори, і подарунки.

Яна Кірічевська народила маленького Гліба всього два тижні тому. Немовля важило трохи більше 2-х кілограмів. Малюк знаходиться під постійним наглядом медиків. І мама надзвичайно вдячна лікарям.

За 2 роки роботи реабілітаційної служби немовлят медики 9-ї лікарні виходили близько півтисячі недоношених малюків. Тут працюють кабінети зі спостереження та реабілітації передчасно народжених малят.

“Спостерігаємо за фізичним розвитком, за психічним, важимо, спостерігаємо на УЗІ, і огляд, і реабілітація.”

Чотиримісячні близнючки Анна та Аліна — одні з тих, кого виходили у цій лікарні. Тож це свято для мами — особливе.

А ось і святковий торт, яким лікарі вітають своїх колишніх, маленьких пацієнтів. Отримала малеча і пакети з подарунками та солодощами. Такі зустрічі з “ранніми пташками” медики лікарні влаштовують вже другий рік поспіль.

Тож турботливий догляд та вчасно надане лікування — дає маленьким поспішайкам шанс на повноцінне життя.