Величезний яр на схилі поруч із житломасивом

Мешканці “Соколу” побоюються гігантського провалля у Тонельній балці. Мовляв, воно постійно зростає у розмірах і зовсім скоро дістанеться до вулиці Космічна, а отже — й їхніх будинків. Що кажуть про стан ґрунту експерти та чому утворилася прірва у схилі — з’ясовував Владислав Авдієнко.

Кажуть, тут небезпечно ходити. Величезна яма в землі або яр як його правильно називають фахівці. Тут, у Тонельній балці, можете самі бачити до яких розмірів він розрісся. Завдовжки в декілька десятків метрів, в глибину та в ширину щонайменше в 10 метрів.

Екстремальну екскурсію для журналістів проводять мешканці житломасиву “Сокіл”, що зовсім поряд із балкою. Розповідають, 15 років тому на схилі вирубали всі дерева.

Кажуть, усе аби прокласти ось цю трубу. Щоправда, до сьогодні від неї лишилися самі уламки, а вода — щодня точить схил.

Місцеві занепокоєні: мовляв, у 90-стих в Тонельній балці вже були активні зсуви ґрунту. Люди бояться повторення трагедії як на житломасиві Тополя.

Ми запросили експерта з геодезії та автодоріг оглянути провалля. Фахівець уважно роздивляється яр.

“Тут лесові просадні ґрунти. Вони дуже добре тримають вертикальні відкоси, ви бачите. Але дуже розмиваються водою.”

Підтверджує: лихо накоїла саме зруйнована труба — породи просіли через постійний контакт із водою. Підозрює: на місці яру раніше знаходився цілий комплекс зливовідводів. Вода мала б стікати у річку, натомість — розмиває схил. А це пряма загроза для дороги поряд та навіть усього житломасиву.

“Так якщо її не припинити то це створить небезпеку для масиву. Ми бачимо великий яр, розмитий водою. Якщо це не припинити то він буде поширюватися до дороги тому потребує негайного ремонту.”

Біологи додають: відсутність дерев на місці яру поступово руйнує екосистему балки.

Фахівці твердять: наскільки небезпечна ситуація саме для будинків на житломасиві “Сокіл”, можна буде сказати тільки після проведення експертизи. Що це за загадкова труба, у кого вона на балансі та чи планується взагалі її ремонт – ми запитали у чиновників. Направили до міської ради інформаційний запит, проте на час виходу сюжету в ефір відповіді так і не отримали.