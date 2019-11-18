Потрапили у царину міського електротранспорту

Дніпрян пустили на екскурсію до трамвайного депо. Показали рухомий склад та познайомилися з фахівцями, які його обслуговують. Усе це задля того, щоб пересічні містяни знали – скільки зусиль потрібно, аби трамваї безперебійно перевозили пасажирів. Окрім того, гості дізналися деякі новини щодо автобусних та тролейбусних маршрутів міста. Усі подробиці – знає Марія Курач.

Екскурсія у третє трамвайне депо зібрала близько тридцяти дніпрян.

Почалася вона з цеху, де вагони проходять техогляд та приготування перед відправленням на рейс.

Також у депо вагони ремонтують, лагодять та замінюють механізми й запчастини. Гостям пояснювали, як все працює.

З депо на маршрути щодня випускають близько ста п’ятдесяти вагонів. На рейс виходять трамваї №1, 5, 7, 16 та інші. Організатори екскурсії дозволили гостям побачити повсякденну роботу транспортників. Адже вона є важливою складовою життя міста.

“Дискусія – це дуже добре, але коли люди бачать, як все працює, можуть задати конкретні питання, дивлячись на те, як працюють співробітники комунального підприємства – це найкращий спосіб комунікації. Коли люди бачать, що відбувається, як відбувається.”

Організатори вже планують наступну екскурсію – у тролейбусі, просто на маршруті. Анонсують її на фейсбук сторінці та телеграм-каналі департаменту транспорту. Запрошують усіх охочих, можна брати й дітей.

А от пан Денис працює водієм тролейбуса. Чоловікові було цікаво подивитися, що нового у колег.

Окрім екскурсії учасників запросили до обговорення проблем Дніпра, пов’язаних із транспортною системою. А також, повідомили кілька новин. Наприклад, про те, що до міста приїхали нові автобуси.

“Це автобуси, які придбала компанія “Технополіс”, вони плануються використовуватися на 88 маршруті. Це німецькі автобуси. Їх зараз доїхало три і четвертий доїжджає.”

На обговореннях також анонсували придбання нового електротранспорту. Так, навесні, у місті мають з’явитися дванадцять нових тролейбусів з автономним ходом. Їх Дніпро закуповує у Білорусі.