Свято приборкувачів вогню та металу

У Дніпрі відзначили День коваля. Він зібрав майстрів з усього міста та навіть інших областей. Просто неба гості могли викувати сувенір та потренуватися у традиційному українському ремеслі. Про атмосферне свято – дивіться далі.

Розпечені горни, вечірнє небо та дружні розмови. Так дніпряни відзначали свято ковалів біля справжньої кузні.

“День коваля – це день ковалів свого щастя. Ми всі кожен день куємо.”

Вже другий рік поспіль до дня Кузьми й Дем’яна, покровителів ковальства, дніпрян знайомлять із цим ремеслом. На святі приборкувачем вогню й металу може стати кожен. До горна під наглядом професіоналів пускали навіть дітей.

Свято зібрало пів дюжини ковалів. Майже всі з Дніпра. А от пан Олексій, щорічний учасник КовальФесту, приїхав з Донецької області. Адже для майстрів це нагода вдосконалити навички у колі колег.

“Ми збираємося ще попрацювати. Тобто я залишуся, і ми ще покуємо щось. А так, свято ковальське, я вирішив, що треба їхати.”

Окрім майстеркласу, гостям влаштували екскурсію своєрідним музеєм. Адже після КовальФесту майстри залишають багато власноруч створених подарунків.

“У нас з’являється така цікава ворона з сиром. Пам’ятаєте цю басню. Ось вона. Ця робота зроблена без сварки, в чому є цінність роботи.”

Організатори кажуть: свято ковалів треба поширювати не лише серед майстрів, причетних до ремесла. Ковальство є традиційною українською справою й має навіть філософський сенс.

“Коваль – це не просто коваль, який коло плити, горна, з молотом розпечене щось робить. Ні, всі ми ковалі свого щастя, всі ми відповідаємо за те, що відбувається навколо нас.”