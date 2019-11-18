Свято приборкувачів вогню та металу

18.11.2019 18:35

У Дніпрі відзначили День коваля. Він зібрав майстрів з усього міста та навіть інших областей. Просто неба гості могли викувати сувенір та потренуватися у традиційному українському ремеслі. Про атмосферне свято – дивіться далі.

Розпечені горни, вечірнє небо та дружні розмови. Так дніпряни відзначали свято ковалів біля справжньої кузні.

“День коваля  це день ковалів свого щастя. Ми всі кожен день куємо.”

Вже другий рік поспіль до дня Кузьми й Дем’яна, покровителів ковальства, дніпрян знайомлять із цим ремеслом. На святі приборкувачем вогню й металу може стати кожен. До горна під наглядом професіоналів пускали навіть дітей.

Свято зібрало пів дюжини ковалів. Майже всі з Дніпра. А от пан Олексій, щорічний учасник КовальФесту, приїхав з Донецької області. Адже для майстрів це нагода вдосконалити навички у колі колег.

“Ми збираємося ще попрацювати. Тобто я залишуся, і ми ще покуємо щось. А так, свято ковальське, я вирішив, що треба їхати.”

Окрім майстеркласу, гостям влаштували екскурсію своєрідним музеєм. Адже після КовальФесту майстри залишають багато власноруч створених подарунків.

“У нас з’являється така цікава ворона з сиром. Пам’ятаєте цю басню. Ось вона. Ця робота зроблена без сварки, в чому є цінність роботи.”

Організатори кажуть: свято ковалів треба поширювати не лише серед майстрів, причетних до ремесла. Ковальство є традиційною українською справою й має навіть філософський сенс.

“Коваль  це не просто коваль, який коло плити, горна, з молотом розпечене щось робить. Ні, всі ми ковалі свого щастя, всі ми відповідаємо за те, що відбувається навколо нас.”

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