У Дніпрі не закінчується джаз

Цій музиці присвятили новий музичний проєкт. Низка концертів проходитиме у культурному центрі Менора. А розпочалася вона дуже помітно. З виступу зірок світового джазу. Валторна і фортепіано. Як поєднується їхнє звучання чула наша Ірина Каблоцька.

Аркадій Шилклопер стверджує – грати на будь-якому духовому інструменті зовсім неважко. Він – мультиінструменталіст. На виступи й майстер-класи Шилклопера прагнуть потрапити колеги й поціновувачі музики у всьому світі. В Дніпрі він був два роки тому, вразив публіку, і зараз приїхав у дуеті з піаністом Вадимом Неселовським. Також зіркою. Професором з джазового фортепіано в Бостонському коледжі.

Ми встигли добре відрепетирувати, каже музикант. Днями – у Дубаї. Там був дуже вдалий концерт. А напередодні – у Києві, Вадим Неселовський разом зі струнним оркестром створили неперевершену програму. Вони майже не відпочивають, у розумінні звичайної людини. Не можна було відмовити і на запрошення з Дніпра.

Більш того, музиканти скромно пропонують зробити їхній концерт стартом для нового джазового проєкту в Дніпрі.

Музиканти працюють разом із 2011 року. І валторніст і піаніст тоді вже були дуже відомими як сольні виконавці. Вадим підкорив Америку фортепіанними творами, Аркадій зарекомендував себе на теренах Європи, як неперевершений джазовий валторніст. Удвох теж стала виходити гарна музика.

Концерт музиканти розпочали із композиції “Пісня для Віри”, яка покорила публіку. Потім пролунають ще багато композицій, одна краще іншої.

Організатори Менора Джаз Проджект сподіваються, що надалі із такою ж легкістю до них приїжджатимуть й інші зірки.