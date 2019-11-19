Батьки Дніпра стали активніше вакцинувати своїх дітей

Понад 70 % малюків вже із всіма необхідними щепленнями. Втім, для стійкого колективного імунітету цього замало, кажуть медики. Щоб не допустити розповсюдження серйозних інфекційних хвороб, вакцинованих дітей має бути не менш, як 95 %.

Пані Марина сьогодні в лікарні із своїм чотиримісячним сином. В малюка планове щеплення – йому вводять комплексну вакцину АКДП.

Жінка розповідає: всі щеплення дитині робить за графіком. Відмовлятися від вакцинації ніколи не думала.

Всі необхідні щеплення має і першокласниця Варвара. На вакцини, розповідає її мати, нормальна реакція – ускладнень не виникало ніколи.

Наразі всі лікарні Дніпропетровщини забезпечені необхідною кількістю вакцин. Сертифікованих та якісних.

Перед вакцинацією маленького пацієнта завжди оглядає лікар. І щеплення роблять тільки у разі, якщо дитина абсолютно здорова. Медики кажуть: після вакцинації можливі ускладнення та побічні реакції. Проте, загрози здоров’ю чи життю дітей вони не несуть.

“Реакції можливі місцеві, можливі загальні, вони виключаються жарознижувальнимим препаратами та доглядом за дитиною.”

Графік необхідних щеплень передбачений національним календарем. До шести років дитина має отримати вакцини від десяти найрозповсюдженіших та найзагрозливіших інфекцій. Якщо є проблеми зі здоров’ям – імунізацію проводять за індивідуальним графіком.