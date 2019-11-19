Справжній боєць

19.11.2019 18:52

Переможцем змагань зі змішаних єдиноборств, що пройшли у Китаї, став наш земляк. Двадцятирічний Олександр Федонов здобув три перемоги. І це попри травму, якої зазнав під час останнього двобою! З переможцем спілкувався наш Артем Россінський.

Напружена атмосфера змішаних єдиноборств. На ринг у Піднебесній виходить дніпровський спортсмен. Йому всього двадцять. У суперниках  старший за нього на 5 років боєць з Китаю.

Сьогодні Олександр згадує цей бій з усмішкою. Але каже: складнощі виникли ледь не з самого початку.

Останній раунд був найбільш напружений, суперники майже зрівнялися по очках. Зрештою суддя вирішує зупинити бій  у китайця не зупинялася кровотеча. Технічним нокаутом перемогу отримав дніпровський спортсмен.

Тренерка Олександра  чемпіонка світу Альона Рассохіна. До змагань готувала свого підопічного більше місяця. Каже  вирвати перемогу допомогла наполегливість.

У підготовці допомагав і брат бійця.

Ця перемога вивела Олександра на новий рівень. Вже згодом він боротиметься за право називатися кращим бійцем світу у своїй вазі. Проте зараз головне  кубок чемпіона.

Далі у планах  відновитися після травм та готуватися до наступних змагань.

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