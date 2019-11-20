Дніпру все ж таки обіцяють сучасний аеропорт

Нове летовище та підтримка КБ “Південне”. З робочим візитом у місті – голова Верховної ради Дмитро Разумков. Йому презентували проєкт міжнародного аеропорту. Будівництво розпочнеться вже влітку 2020-го року. Оцінив гість і потенціал та потужність КБ “Південне”. Там для нього провели екскурсію. Та пожалілися, що деякі з проєктів зависли через фінансові складнощі. Подробиці – у наступному сюжеті.

Сучасний міжнародний аеропорт у Дніпрі має з’явитися у 22-му році. На це у держбюджеті вже заклали перший мільярд гривень. Зводити «повітряні ворота» будуть як за державні, так і приватні кошти. Роботи обіцяють розпочати вже наступного року. Злітно-посадкову смугу довжиною 3,2 кілометра профінансує держава. Вона буде оснащена сучасною системою навігації. А ось в новий термінал інвестує Українська промислово-фінансова група. Дизайн аеродрому розроблятимуть австрійські експерти.

“Загальна вартість проєкту злітно-посадкової смуги близько 100 млн доларів, це за поточними цінами вартує побудувати такого класу міжнародну смугу. Плюс 70 чи 80 млн доларів – це додаткова вартість вкладених коштів інвестора у приватний міжнародний термінал.”

Усі проєктні роботи обіцяють завершити за чотири місяці. І вже з червня чи липня 20 року почнеться будівництво і терміналу, і злітно-посадкової смуги. Пропускна спроможність нового летовища – три мільйони пасажирів на рік. Проєкт будівництва представили голові Верховної ради Дмитрові Разумкову.

“Смуга 4-Д, тобто сюди зможуть сідати найбільші літаки Боїнг 777. Це найбільший літак, який зараз тільки Бориспіль приймає.”

На підтримку чекають і у КБ “Південне”. Кажуть, роблять усе можливе аби залучати іноземних інвесторів та заробляти самим. Намагаються йти в ногу з часом й впроваджувати новітні технології.

Ось один з таких дослідних цехів. Тут повністю відмовились від паперових креслень. Усе – відцифроване. А ще повністю замінили старе обладнання на нове, надсучасне. Тож деталі виробляють тепер набагато швидше. Наприклад, ось на цьому 3-д принтері.

Та конкуренція у ракетокосмічній галузі наджорстка. Тож у КБ розраховують на підтримку галузі з боку держави. Дмитро Разумков зазначив, що до державного бюджету ще будуть вноситися зміни. Тож він сподівається, уряд врахує потреби одного з “іміджевих” українських підприємств.

Шестеро медиків Дніпропетровщини сьогодні отримали з рук Дмитра Разумкова державні нагороди. Серед них і лікарі Мечникова. Адже саме через їхні руки проходять найважчі бійці.

Ці нагороди заслужені. Медики, що рятують військових, вже п’ять років працюють майже цілодобово. Без свят та вихідних.