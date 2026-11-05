Премії по 45 000 грн та бунт батьків: освітній скандал на Дніпропетровщині!

Раптове звільнення нової директорки та поновлення на посаді попередниці, яка нібито виписувала премії педагогам на десятки тисяч гривень. Освітянський скандал розгорівся у Спаському Підгородненської громади. Батьки учнів місцевого ліцею вийшли на мітинг. Чим усе закінчилось?

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