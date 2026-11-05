Премії по 45 000 грн та бунт батьків: освітній скандал на Дніпропетровщині!

20:35 05.11.2026
Premiyi Po 45 000 Grn Ta Bunt Batkiv Osvitnij Skandal Na Dnipropetrovshhyni

Раптове звільнення нової директорки та поновлення на посаді попередниці, яка нібито виписувала премії педагогам на десятки тисяч гривень. Освітянський скандал розгорівся у Спаському Підгородненської громади. Батьки учнів місцевого ліцею вийшли на мітинг. Чим усе закінчилось?

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