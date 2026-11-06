Педагоги Кам’янського отримали визнання на міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті”

Педагоги Кам’янського вкотре підтвердили високий рівень професійної майстерності на міжнародному освітньому майданчику. Їхні розробки та інноваційні підходи до навчання й виховання дітей отримали визнання на XVIII Міжнародній виставці “Інноватика в сучасній освіті”. За результатами конкурсу навчальні заклади Кам’янського здобули шість нагород. І це черговий успіх освітян, які гідно представили свої роботи. Міжнародна вистава “Інноватика в сучасній освіті” є престижним майданчиком для педагогів з різних країн. Окрім українських освітян були представлені роботи також Словаччини, Угорщини, Польщі та Румунії.

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