“Ні” цькуванню в навчальних закладах

З десяток адмінпротоколів цьогоріч склали правоохоронці Дніпропетровщини за статтею “булінг”. За ними випадки фізичного або психологічного насилля над дітьми у школах. Запобігати цькуванню мають шкільні офіцери. Вони закріплені за певними закладами освіти й проводять уроки толерантності. Немало залежить й від адміністрації шкіл та вчителів. Саме вони мають створювати атмосферу взаємоповаги в дитячих колективах.

“Якщо булінг вчиняється, але він ігнорується, ніяким чином не повідомляється, то притягується до відповідальності директор школи.”