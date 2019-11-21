“Ні” цькуванню в навчальних закладах

21.11.2019 18:49

З десяток адмінпротоколів цьогоріч склали правоохоронці Дніпропетровщини за статтею “булінг”. За ними випадки фізичного або психологічного насилля над дітьми у школах. Запобігати цькуванню мають шкільні офіцери. Вони закріплені за певними закладами освіти й проводять уроки толерантності. Немало залежить й від адміністрації шкіл та вчителів. Саме вони мають створювати атмосферу взаємоповаги в дитячих колективах.

“Якщо булінг вчиняється, але він ігнорується, ніяким чином не повідомляється, то притягується до відповідальності директор школи.”

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