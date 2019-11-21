Вогнепальна зброя – для всіх

Наразі у комітеті Верховної Ради України розглядають два законопроєкти, які пропонують великі зміни обігу зброї. Один з головних пунктів – дозвіл на вільний продаж пістолетів з нарізним стволом. Наразі такий вогнепал заборонений для пересічних громадян. Про кодекс стрілка та “підводні каміння” у питаннях зброї – у наступному сюжеті наших журналістів.

Андрій ветеран АТО та журналіст. У його руках один з дозволених пістолетів для самозахисту – травматичний. Його чоловік придбав ще у дві тисячі шістнадцятому. Каже: зброя потрібна виключно для самозахисту.

Травматичну зброю можуть придбати лише депутати, журналісти та військовослужбовці. Однак, каже Андрій, навіть такий пістолет не завжди може врятувати життя. Саме тому важливо дозволити людям обирати – якою зброєю вони хочуть себе захищати.

Аби стати власником навіть травматичної зброї, не кажучи про вогнепальну, потрібно пройти спеціальний курс стрілка.

Загалом у так званому “кодексі стрілка” – чотири правила. Їх дотримання дозволяє звести ризик випадкових поранень до мінімуму.

Наразі в Україні пересічні громадяни можуть вільно придбати мисливську, газову та пневматичну зброю. Яку, до речі, теж можна використовувати для самооборони.

Та головне питання для дискусій наразі – нарізні короткостволи. За їх легалізацію виступають громадські об’єднання поціновувачів зброї.

Асоціація власників зброї подала до Верховної ради законопроєкт за легалайз. Також запропонувала низку організаційних нововведень. Юристи впевнені – саме такого закону не вистачає українському законодавству.

Законопроєкт передбачає створення бази обігу зброї. Вона дозволить контролювати кількість вогнепалу на руках у населення. Та у комісії Верховної Ради є й альтернативний варіант. Своє бачення закону подало й міністерство внутрішніх справ. І у ньому – жодного слова про легалізацію.

На думку правозахисників, більше шансів бути схваленим у законопроєкту саме від МВС. Однак, навіть це дозволить кардинально змінити ситуацію з обігом зброї у країні на краще.