Першокласні товари за безцінь чи застарілий мотлох втридорога? 

В Україні розпочалася “чорна п’ятниця”. Покупців приваблюють спокусливими знижками та гарячими пропозиціями. Однак навколо маркетингового свята не вщухають суперечки. Тож купувати чи не купувати? Та як на “чорну п’ятницю” реагують дніпряни — дивіться просто зараз.

Остання п’ятниця листопада – день шалених знижок. Щорічний цінопад започаткували у Сполучених Штатах. Відразу після американського Дня подяки сезон різдвяних розпродажів починається “чорною п’ятницею”.

Кілометрові черги, наметові містечка під магазинами, мільйони покупців по всій країні й навіть десятки травмованих у натовпах. Так “чорна п’ятниця” щороку проходить в Америці. В Україні маркетингове свято з’явилося у 2013 році й лише набирає обертів.

Перша половина буднього дня. А у торговельних центрах від самого відкриття – неначе в мурашнику… та навіть 90% знижок.

“Чорноп’ятничників” легко впізнати у натовпі. У їхніх руках – по кілька маленьких пакетиків або навіть багато торб. Деякі ходять зграями. Однак самітники переважають.

Проте розпродажі та обіцяні знижки вдовольнили не всіх.

Для деяких “чорна п’ятниця” виявилася справжньою перевіркою на силу волі. Й пройшли її далеко не усі.

Смартфони – одні з лідерів за попитом у “чорну п’ятницю”. Конкуренцію серед техніки їм складають хіба що телевізори.

Минулого року деякі ТРЦ Дніпра навіть подовжували свій робочий день, аби скупитися встигли усі охочі. Сьогодні ж графік залишається без змін.

Проте від шалених знижок голови втрачати не варто. Доволі часто вони є звичайними маркетинговими хитрощами. Й замість якісного та необхідного товару вдома може з’явитися мотлох, за який ще й переплатили.

Експерти кажуть: трохи краща ситуація із всесвітньовідомими брендами, які одразу закладають можливість знижки у собівартість товару. Однак вона не перевищуватиме 30%. А деякі акційні пропозиції можна буде придбати за кілька днів чи навіть тижнів потому.

Аби не дати обдурити себе фахівці радять обирати необхідний товар щонайменше за місяць до будь-якого розпродажу й обов’язково запам’ятовувати його вартість. А вже у період знижок, пересвідчитися у їх реальності.