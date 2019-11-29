У Дніпрі готується до відкриття соціальна кав’ярня

Це проєкт громадської організації, що опікується жінками та дітьми, які опинилися у скруті. Мешкають вони у соціальному будинку, там же й працюють у міні-пекарні. Замовлень більшає, тож благодійники вирішили — потрібно розширюватися. Тепер смаколики можна буде придбати не лише в інтернеті, а й у їхній кав’ярні. Усі подробиці — за мить.

У кав’ярні “Горизонталь” – останні приготування до відкриття. У громадській організації розповідають: усе робили власними силами — і ремонт, і навіть меблі. Кав’ярню відкривають аби підтримати існування соціального будинку в Орлівщині. Там допомагають жінкам, що опинилися у скруті. У тимчасовому прихистку навіть працює пекарня “МАМА 1”, де роблять смаколики.

“Це жінки, які потрапили у скрутні життєві обставини. Через насильство у сім’ї. Або через те, що мешкали в інтернатах та погано розуміли – що таке родина, і зараз їм потрібна підтримка, бо вже є дитина. Або це жінки, які з якихось причин залишилися без домівки.”

Замовлень у пекарні “Мама 1” стало так багато, що зберігати їх ставало просто ніде. Тож вирішили відкрити кав’ярню. Тут і продаватимуть усі смаколики та залучатимуть дніпрян до благодійності.

“Ця каварня, яку ми відкриваємо – на 100% благодійна. Все, що вона заробить, витрачатиметься на утримання нашого соціального будинку.”

Окрім випічки, тут можна буде купити й смачну каву, а також придбати обід. Ще одна особливість цього закладу – максимальна відмова від пластикового упаковування:

“Наша кав’ярня буде не лише соціальною, але й екологічно відповідальною. Якщо ви прийдете до нас зі своєю філіжанкою, ми зробимо вам знижку”

Всі, хто має бажання смачно поїсти та зробити свій внесок у благодійність — зможуть зробити це найближчим часом. Адже кав’ярня відкриється вже у середині грудня. Знайти її можна за адресою вулиця Олеся Гончара, 8.