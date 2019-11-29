Від декорації для фільму — до руїни

У Дніпрі будівля, яку звели ще наприкінці дев’ятнадцятого сторіччя, перетворилась на смітник. Більшість стін просто впали. Даху теж немає. Частково зберігся лише вишуканий фасад старовинного будинку. У вісімдесяті, коли дім був цілим, його помітив режисер фільму “Рідня” і відзняв у його дворі цілу сцену. Наш Єгор Ромахло дізнався: чому доля та стан історичної будівлі нікого не цікавить.

Вибиті вікна, зруйновані стіни та купи сміття. Наразі ці руїни більше нагадують прихисток для безхатьків, ніж будинок. Хоча якихось 40 років тому тут знімали культове радянське кіно.

Лицьова сторона будівлі виходить прямісінько на Соборну площу й має хоч якийсь історичний вигляд. Однак у дворі, де й проходили знімання одного з епізодів фільму “Рідня”, повна розруха.

Валентина Вікторівна детально пам’ятає, як проходили знімання фільму у Дніпрі. Адже жінка грала у ньому епізодичну роль. Вона згадує й сцену зі стрічки, яка розігрувалась у цьому дворі.

Ні сходів, ні балконів, які добре помітні у фільмі давно немає. І впізнати той затишний двір із кінострічки вже майже нереально. Історики розповідають : хоч ця будівля і не вважається пам’яткою архітектури, однак несе величезну історичну цінність.

Це типовий зразок Катеринославського цегляного стилю. Фактично ця будівля не є пам’яткою, однак в контексті забудови площі, на якій вже багато будівель 20 сторіччя, то вона має велику цінність.”

У міськраді ж нам відповіли: до стану будівлі та двору вони жодного відношення не мають.

“Будівля на обліку як пам’ятка культурної спадщини не перебуває. Знаходиться у приватній власності.”

Інформації ж про власника напівзруйнованої споруди майже немає. Відомо лише, що це жінка, яка начебто не має фінансової можливості реставрувати будинок. Тобто сподіватись на відродження “локації з екрана” – на жаль поки не доводиться.