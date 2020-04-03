Влада області розширила перелік осіб, яких тестуватимуть на коронавірус

За новим алгоритмом перевірятимуть також людей, які були у тісному контакті із захворілими. В першу чергу це стосується членів родини навіть попри відсутність ознак недуги. Адже є ризик, що вони можуть бути потенційними носіями вірусу. Нині встановлено, що дев’ять людей, у яких підтвердили Covid-2019 – контактували з майже двома сотнями мешканців області.

“Ці 190 людей – вони встановлені, вони знаходяться в режимі самоізоляції. Людей попередили про те, що вони були в контакті, вони знають про це. І ми контролюємо силами поліції дотримання цього режиму. Тому ми можемо вибірково сьогодні робити ці тести. Зараз ми запускаємо цей механізм, і це нам дасть можливість ще сильніше локалізувати ці вогнища.”