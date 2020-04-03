Обласний лабораторний центр отримав партію ПЛР-тестів

Допомога від бізнесу. Обласний лабораторний центр отримав чергову партію ПЛР-тестів. З ними фахівці зможуть провести до десяти тисяч аналізів на коронавірус. Також підприємці допомогли медичним працівникам області із засобами захисту – такими як окуляри та респіратори. Детальніше – у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Бокс з п’ятьма пробірками різного кольору. Саме так виглядає ПЛР-тест на коронавірус. Маючи один такий набір, можна зробити до ста аналізів. І сьогодні Дніпропетровський лабораторний центр поповнив свій запас новою партією. У обладміністрації повідомили – допомогу отримали завдяки співпраці офісу Президента України з представниками бізнесу.

“До 10 тисяч осіб ми зможемо протестувати завдяки цим ПЛР-тестам. Дуже вдячні офісу Президента і бізнесменам, які працюють на території області за ту допомогу, яка нам надходить до обласного штабу боротьби з коронавірусом.”

У лабораторному ж центрі запевняють – цього запасу тестів вистачить на декілька тижнів. Адже за один день заклад встигає обробити до ста аналізів пацієнтів.

Окрім ПЛР-тестів представники бізнесу передали обласному штабу боротьби з коронавірусом засоби захисту для медиків – такі як окуляри та респіратори.