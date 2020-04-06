Без маски на обличчі та документів у кишені – ані кроку

Відсьогодні наша країна починає жити у режимі посиленого карантину. Український уряд запровадив низку жорстких обмежень, що мають стримати поширення коронавірусу. Все, що потрібно знати про нові карантинні заходи – у наступному сюжеті.

Посилення карантинних заходів український уряд затвердив у п’ятницю, і вже сьогодні вони набули чинності. Відтепер заборонено перебувати в громадських місцях без маски чи респіратора. Обов’язково при собі необхідно мати документи. Не можна переміщатися групою більше двох, крім випадків супроводу дітей чи службової необхідності. Діти до 14-и років можуть знаходитися в громадських місцях лише разом з батьками. На час карантину під забороною відвідування парків, скверів, зон відпочинку. Виключення – прогулянка з собакою та службова необхідність. Також зачинені спортивні та дитячі майданчики. Не можна відвідувати й паліативні та соціальні заклади та установи. І, звісно, забороняється залишати місце обсервації чи самоізоляції. До речі, для контролю за самоізоляцією створили спеціальний мобільний додаток.

Також посилюється патрулювання громадських місць. За порушення карантинних заходів можуть накласти чималий штраф – від сімнадцяти до тридцяти чотирьох тисяч гривень. Громадськими вважаються вільно доступні для людей місця. У тому числі ліфти, під’їзди та підземні переходи. Чи належать до цього переліку вилиці та тротуари – в законодавстві чітко не визначено.

Якщо вас зупинив представник поліції, він обов’язково має назватися, показати службове посвідчення та пояснити причину зупинки. Після – має право перевірити документ, що посвідчує вашу особу, та скласти адмінпротокол.

За розрахунками уряду, за три тижні люди, що зараз хворіють на COVID-19, вже одужають. А введені обмеження не дадуть інфекції поширитися далі. Якщо буде зниження захворюваності, то наприкінці квітня обмеження можливо послаблять. Хочемо нагадати, що продуктові магазини, аптеки, поштові відділення, банки, автозаправки та служби онлайн-замовлень продовжують працювати як і раніше.