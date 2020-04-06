ДСНС створила наметовий центр обсервації

Більш як пів сотні наметів, власна каналізація, польова кухня та душі з гарячою водою. Саме так виглядає новостворений центр обсервації, що розташували на в’їзді в область. А саме — біля селища Могилів. Наметове містечко зможе прийняти одночасно до ста тридцяти осіб з підозрою на коронавірус. Наші журналісти дізнавались — який саме алгоритм потрапляння людей до цього табору та коли він офіційно запрацює.

Окрім душу, ще й польова кухня, шпиталь та окремі намети для проживання. Усього їх шістдесят п’ять. У кожному по два ліжка та електричний обігрівач. Лікарів, які тут чергуватимуть, теж забезпечили місцем для відпочинку.

Також обов’язкова вимога до таких мобільних центрів обсервації – власна каналізація. І звісно цілодобова охорона національної гвардії. А от медиками табір забезпечить найближча Царичанська лікарня

Проте у таборі не лікуватимуть, запевнили у департаменті охорони здоров’я. Центр створений, передусім, для ізоляції осіб з високим ризиком інфікування. В першу чергу – це люди, які контактували з хворими або мешканці західних регіонів України, котрі в’їхали на територію Дніпропетровщини. Цим громадянам зроблять тести на коронавірус і після результатів вирішуватимуть – госпіталізувати або відпускати.

У облраді ж запевнили, створення такого центру – це робота на випередження. Тож сподіваються, що намети стоятимуть порожніми.

Наразі у таборі проводять останні підготовчі роботи. Зокрема, підключають централізовану електроенергію. Закінчити облаштування центру обсервації планують за декілька днів.