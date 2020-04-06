В опорних медзакладах Дніпра та Кривого Рогу наразі продовжують отримувати лікування десятеро людей з раніше підтвердженим діагнозом. Четверо пацієнтів з коронавірусом вже одужали.

У 21-й інфекційній лікарні Дніпра нині отримують лікування п’ятеро людей з КОВІД-19. Троє одужали і їх вже виписали додому. Тринадцять осіб з підозрою на коронавірус очікують на результати обстеження.

“На даний час маємо 59 негативних відповідей ПЛР-тестів у людей міста Дніпра. Відсьогодні посилені карантинні заходи для мешканців. Тож, будь ласка, зберігайте спокій, будьте розумними, і дотримуйтесь принципів або самоізоляції або карантинних заходів.”

Ще один пацієнт, що одужав від коронавірусу, перебував в лікарні Кривого Рогу. Наразі там знаходять четверо інфікованих, ще двоє пацієнтів чекають на результати тесту. Серед хворих в нашому регіоні не тільки мешканці Дніпра та Кривого Рогу, а й жителі Нікополя та Новомосковська.

З’ясувалося, що жителька Новомосковська, у якої минулої п’ятниці виявили коронавірус, контактувала з кількома сотнями мешканців міста Першотравенськ під час релігійних зібрань. Їхні особи вже встановлені, в усіх взяли аналіз на КОВІД-19. Результати очікують уже найближчим часом.

Загалом у Дніпрі та області станом на сьогодні зафіксовано чотирнадцять випадків коронавірусної інфекції. Четверо людей вже одужали.