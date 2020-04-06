Допомога літнім та малозабезпеченим

У Дніпрі соціальні робітники та волонтери вже доставили понад сімнадцять з половиною тисяч наборів товарів першої необхідності. При міському терцентрі створено вісім майданчиків, кожен з яких опікується окремим районом Дніпра. Особи, які потребують допомоги у закупівлі продуктів або ліків – можуть звертатися за номерами, які зараз бачите на екрані.

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ: 0679923286;

НОВОКОДАЦЬКИЙ: 0676332058;

ЦЕНТРАЛЬНИЙ: 0675628514;

САМАРСЬКИЙ: 0665525262;

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ: 0503421118;

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ: 0502493830;

СОБОРНИЙ: 0675845143;

ЧЕЧЕЛІВСЬКИЙ: 0974195592;