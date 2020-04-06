Медпрацівники, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають підвищену зарплату

06.04.2020

Таку інформацію повідомили у МОЗ, а вже сьогодні відповідне рішення ухвалила й міська влада Дніпра. Збільшення обіцяють усім ланкам фахівців медичної галузі, що роблять внесок у ліквідацію пандемії. Перші виплати у повному обсязі обіцяють здійснити вже найближчим часом.

“Якщо це стосується санітарки, то зарплата від 10 тис. грн. Медсестра  від 15 тис. грн. Лікар-анестезіолог чи лікар-реаніматолог  це зарплата від 20 тис. грн і вище.”

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