Медпрацівники, задіяні у боротьбі з коронавірусом, отримають підвищену зарплату

Таку інформацію повідомили у МОЗ, а вже сьогодні відповідне рішення ухвалила й міська влада Дніпра. Збільшення обіцяють усім ланкам фахівців медичної галузі, що роблять внесок у ліквідацію пандемії. Перші виплати у повному обсязі обіцяють здійснити вже найближчим часом.

“Якщо це стосується санітарки, то зарплата від 10 тис. грн. Медсестра – від 15 тис. грн. Лікар-анестезіолог чи лікар-реаніматолог – це зарплата від 20 тис. грн і вище.”