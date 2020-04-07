Фейсбук-простір заполонили світлини чотирилапих

Тисячі дніпрян беруть участь у незвичайному флешмобі – під назвою “Мої улюбленці”. Таким чином люди підтримують міського голову Бориса Філатова у боротьбі з недолугими провокаціями та фейками, що ширяться мерЕжею. Один з таких, – що мер начебто погрожує власникам чотирилапих та примушує їх реєструвати тварин у КП Зооконтроль, – з’явився напередодні та викликав чималий резонанс. Подробиці – далі в сюжеті.

Пухнасті та муркотливі, грайливі та суворі. Коти, собаки, папуги та навіть шиншили та мишенята. Фейсбуком шириться новий флешмоб – “Мої улюбленці”.

Ініціював флешмоб міський очільник Борис Філатов на власній сторінці.

Приводом для обурення стали фейкові скріни поста у ФБ. Там Борис Філатов начебто погрожує власникам собак і вимагає примусової реєстрації тварин у КП “Зооконтроль”. Мер одразу повідомив про появу фейків та жорстко попередив авторів провокацій. Тож в офіційній заяві пресслужби міськради Дніпра вкотре наголошується – користуватися потрібно лише перевіреною інформацією з офіційних джерел.

“Звертаємо увагу також на те, що подібні висловлювання ніколи не публікувалися очільником міста ані на особистій, ані на офіційній сторінках. Така інформація також ніколи не розповсюджувалася жодним з управлінь і департаментів міської ради.”

Тож спроба розхитати ситуацію у місті, поширивши фейки, закінчилась загальноміським флешмобом. До якого не могли не приєднатися і журналісти 11 каналу. Адже наші домашні улюбленці – то невід’ємна частина великого і дружнього колективу.