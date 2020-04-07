Фейсбук-простір заполонили світлини чотирилапих

07.04.2020

Тисячі дніпрян беруть участь у незвичайному флешмобі – під назвою “Мої улюбленці”. Таким чином люди підтримують міського голову Бориса Філатова у боротьбі з недолугими провокаціями та фейками, що ширяться мерЕжею. Один з таких, – що мер начебто погрожує власникам чотирилапих та примушує їх реєструвати тварин у КП Зооконтроль, – з’явився напередодні та викликав чималий резонанс. Подробиці – далі в сюжеті.
Пухнасті та муркотливі, грайливі та суворі. Коти, собаки, папуги та навіть шиншили та мишенята. Фейсбуком шириться новий флешмоб  “Мої улюбленці”.

Ініціював флешмоб міський очільник Борис Філатов на власній сторінці.

Приводом для обурення стали фейкові скріни поста у ФБ. Там Борис Філатов начебто погрожує власникам собак і вимагає примусової реєстрації тварин у КП “Зооконтроль”. Мер одразу повідомив про появу фейків та жорстко попередив авторів провокацій. Тож в офіційній заяві пресслужби міськради Дніпра вкотре наголошується  користуватися потрібно лише перевіреною інформацією з офіційних джерел.

“Звертаємо увагу також на те, що подібні висловлювання ніколи не публікувалися очільником міста ані на особистій, ані на офіційній сторінках. Така інформація також ніколи не розповсюджувалася жодним з управлінь і департаментів міської ради.”

Тож спроба розхитати ситуацію у місті, поширивши фейки, закінчилась загальноміським флешмобом. До якого не могли не приєднатися і журналісти 11 каналу. Адже наші домашні улюбленці  то невід’ємна частина великого і дружнього колективу.

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