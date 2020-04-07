Лікарі закликають батьків піклуватися про безпеку малечі

За останні два місяці до реанімації обласної дитячої лікарні потрапили аж восьмеро маленьких пацієнтів. Це дуже велика кількість, відзначають медики. Останній нещасний випадок стався два дні тому. До реанімації після пожежі у вкрай важкому стані привезли 7-річнуДарину. Нині медики борються за її життя.

5 квітня до реанімації з вкрай важкими опіками потрапила семирічна Дарина з села Миролюбовка, що у Новомосковському районі. Вона разом з братиком гралася вдома, доки її мати працювала у магазині неподалік будинку. Дитячі пустощі закінчилися лихом. Менший братик дівчинки випадково штовхнув її на увімкнену плиту, розповідає мати Дарини:

Коли матір відкрила вхідні двері, вона та всі сусіди, що збіглися на дим з будинку – побачили жахливу картину.

Нині дитина перебуває у вкрай важкому стані у реанімації.

“Дитині проводиться штучна вентиляція легень, проводиться масивна інфузійна терапія, проводиться кардіо термічна підтримка. Дитина знаходиться у спеціальному ліжку, яке постійно підігрівається, для того щоб постійно підтримувати адекватну температуру тіла дитини.”

Дівчинці вже зробили дві складні операції. Скільки їх ще знадобиться, поки важко спрогнозувати – каже лікар:

“Стан її вкрай важкий і продовжує залишатись таким, тому що дуже велика площа опіку – 65% і важкий опіковий шок.”

Односельці маленької Дарини швидко відгукнулися на біду маленької дівчинки. Вони одразу розпочали збір коштів.

Збирати кошти дівчинці на лікування також допомагає Благодійний фонд “Совушка”. Адже його волонтери завжди допомагають родинам постраждалої малечі, що потрапляє до обласної дитячої лікарні. Так, сума лікування часто складає сотні тисяч гривень.

Лікарі кажуть: за останні два місяці побільшала кількість подібних нещасних випадків – їх цілих вісім. Нині у реанімації знаходиться четверо дітей віком від трьох до семи років. Основна причина їхніх травм – батьківська недбалість. Тож лікарі та волонтери закликають дорослих уважніше ставитися до дітей та не залишати їх наодинці. Допомогти малечі ви можете за реквізитами, вказаними на екрані.

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