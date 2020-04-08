Одноразова допомога пенсіонерам

08.04.2020

В умовах карантину держава виділила необхідні кошти на виплату одноразової допомоги пенсіонерам. Вона становить тисячу гривень. Доплату отримають близько десяти мільйонів українців. Йдеться про людей, розмір пенсії яких не перевищує 5 тисяч. Кошти Пенсійний фонд нарахує автоматично. Виплату буде розпочато після отримання надходжень з державного бюджету. Гроші спрямують одразу на картки чи доставлять Укрпоштою додому. Тим, хто з різних причин не отримає допомогу у перші п’ять днів, – її виплатять разом з пенсією.

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