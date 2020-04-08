Час на сім’ю чи пекло ізоляції?

Карантин – період, що диктує нові правила життя. Багато людей відчувають дискомфорт та навіть стрес у цих умовах. Наша кореспондентка поспілкувалася з людьми, які дотримуються карантину. Вони різного віку, хтось проживає на самоті, а хтось – великою родиною. Як переносять ізоляцію та проводять дозвілля – дивіться далі.

Вітання усім. Дійсно, карантин – складне випробування для більшості людей. Практично постійно доводиться сидіти вдома, уже не можеш дозволити собі справжні прогулянки, зустрічі з друзями, родиною, походи в кіно і так далі. Тож ми поспілкувалися з людьми, які дотримуються ізоляції і поцікавились, наскільки складно або не складно їм дається цей період і як вони проводять час.

Особливо важко вимушену ізоляцію мабуть переносять люди, які дуже активні у повсякденному житті, які мінімум часу звикли проводити вдома наодинці. Та навіть якщо ви перебуваєте на карантині не на самоті, а, наприклад, з родиною, труднощі можуть виникнути і тут. Адже ледь не вперше ми проводимо стільки часу разом.

Для того, щоб легше переносити цей період, психологи радять не втрачати відчуття реальності, планувати собі якісь щоденні завдання. Нехай це буде навіть: перебрати шафу чи розставити книги в алфавітному порядку. Якщо на ізоляції ви перебуваєте з кимось, робіть щось разом, гуртуйтеся, але обов’язково залишайте час і можливіть побути наодинці з собою. Навіть якщо це означає просто розійтися по різних кутках кімнати і подивитися фільми кожен у своїх навушниках. Комфортного вам карантину.