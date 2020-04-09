Лікарні отримали необхідні матеріали

Чергову партію засобів для боротьби з епідемією коронавірусу отримали сьогодні лікарні Дніпра, Нікополя та Новомосковська. Благодійний фонд “Відродження регіону” та українська промислова компанія Інтерпайп продовжують передавати медзакладам необхідні матеріали.

Директор лікарні номер 21 особисто розглядає надходження. Всі речі вкрай важливі.

Засоби індивідуального захисту дозволяють лікарям працювати безпечно. Отриманий вантаж вже сьогодні буде на озброєнні медиків, що лікують пацієнтів із коронавірусною інфекцією.

Це вже четверта партія допомоги, яку компанія Інтерпайп та фонд “Відродження регіону” передають до опорних лікарень області, а також до обласного центру екстреної медицини. Кошти на придбання саме цих матеріалів, а це – близько 230 тисяч гривень, перерахували компанія “Мессер Україна” та Дніпровський трубний завод.

Координує діяльність фонду і закупівлю необхідного компанія Інтерпайп, що співпрацює з обласним і міськими штабами протидії коронавірусу.

На спільні кошти фонд “Відродження регіону” здійснює закупівлі всього необхідного медичним закладам області. А на загальнодержавному рівні компанії Інтерпайп та Істван, фонди Віктора та Олени Пінчук вже спрямували на боротьбу з коронавірусом сто чотирнадцять мільйонів гривень.