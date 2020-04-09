Про роботу комунальників на карантині

У Дніпрі продовжують проводити дезінфекцію під’їздів та ліфтів у багатоквартирних будинках. Всього за минулий тиждень обробили майже 7 тисяч об’єктів по всьому місту. Про це йдеться у повідомленні від міськради. Також слід зауважити — комунальники працюють у штатному режимі. У тому числі готуються до нового опалювального сезону: замінюють труби та ізоляцію на них. Цього тижня роботи розпочались на житломасиві Покровському. Також КП “Дніпроводоканал” провело реконструкцію мереж у 21-й лікарні, яка визначена опорною для хворих на коронавірус.

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