Світ без людей

09.04.2020

За оцінками французьких дослідників – близько мільярда жителів Землі зараз сидять по домівках на самоізоляції. Це майже сьома частина від усього населення планети. Природа ж починає відвойовувати території, які десятиріччями залишалися недоступними через вплив людини. Тварини виходять на вулиці, де ще 2 тижні тому був активний трафік. Повітря чистішає через зупинку підприємств та відсутність машин. Дивовижні кадри відродження планети – далі в сюжеті!

Столиця Чилі, Сантьяго. Населення  понад 5 мільйонів людей. Вулицею розгулює дика пума. Тварина із легкістю долає двометровий паркан на радість очевидців.

В Індії ж до середмістя завітали дикі Олені. А Уельс у Великій Британії заполонили цілі стада кіз. Тварини спокійно гуляють серед покинутих машин. Через припинення паромного сполучення, до узбережжя Іспанії та Італії повернулися дельфіни.

Зоологи пояснюють: така поведінка тварин природна. Вони здатні досить швидко пристосуватися до нових умов. Найбільше таких випадків, кажуть експерти  там, де дика природа знаходиться найближче до людини.

“Поява тієї ж пуми біля столиці Чилі не є дивним з однієї простої причини. Тварини почувають себе більш вільно і починають займати нові місця. І другий фактор  це доступність їжі. Тому що людство не навчилося за собою прибирати. Тварини дуже часто тягнуться до звалищ, сміттєвих баків і тому подібне.”

Щоправда, після завершення карантину, попереджає експерт, в людей можуть виникнути труднощі із вигнанням диких тварин.

“Якщо це велика тварина  безумовно. Якщо вона влаштується розмножуватися десь поряд з людиною, то вона буде захищати своє потомство.”

Масова зупинка заводів в епіцентрах спалахів коронавірусу спричинила значне покращення якості повітря. Ось знімки із супутника до впровадження карантину в Китаї та після. Схожа ситуація й в Італії та Іспанії. У звільненій від смогу Індії вперше змогли побачити верхівки Гімалаїв. Щоправда, кажуть екологи, глобально ситуацію це не покращить, бо зміни надто короткострокові. Ба більше  карантин може зашкодити планеті.

“Зазвичай після зменшення якогось навантаження на ті ж підприємства, потім іде пік навантаження, намагання наздогнати й більш інтенсивне використання.”

В Україні ж взагалі  не спостерігають навіть короткострокового зменшення викидів. А у Дніпрі станції екомоніторингу сьогодні зафіксували погіршення якості повітря за деякими показниками у півтора раза.

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