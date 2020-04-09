Світ без людей

За оцінками французьких дослідників – близько мільярда жителів Землі зараз сидять по домівках на самоізоляції. Це майже сьома частина від усього населення планети. Природа ж починає відвойовувати території, які десятиріччями залишалися недоступними через вплив людини. Тварини виходять на вулиці, де ще 2 тижні тому був активний трафік. Повітря чистішає через зупинку підприємств та відсутність машин. Дивовижні кадри відродження планети – далі в сюжеті!

Столиця Чилі, Сантьяго. Населення – понад 5 мільйонів людей. Вулицею розгулює дика пума. Тварина із легкістю долає двометровий паркан на радість очевидців.

В Індії ж до середмістя завітали дикі Олені. А Уельс у Великій Британії заполонили цілі стада кіз. Тварини спокійно гуляють серед покинутих машин. Через припинення паромного сполучення, до узбережжя Іспанії та Італії повернулися дельфіни.

Зоологи пояснюють: така поведінка тварин природна. Вони здатні досить швидко пристосуватися до нових умов. Найбільше таких випадків, кажуть експерти – там, де дика природа знаходиться найближче до людини.

“Поява тієї ж пуми біля столиці Чилі не є дивним з однієї простої причини. Тварини почувають себе більш вільно і починають займати нові місця. І другий фактор – це доступність їжі. Тому що людство не навчилося за собою прибирати. Тварини дуже часто тягнуться до звалищ, сміттєвих баків і тому подібне.”

Щоправда, після завершення карантину, попереджає експерт, в людей можуть виникнути труднощі із вигнанням диких тварин.

“Якщо це велика тварина – безумовно. Якщо вона влаштується розмножуватися десь поряд з людиною, то вона буде захищати своє потомство.”

Масова зупинка заводів в епіцентрах спалахів коронавірусу спричинила значне покращення якості повітря. Ось знімки із супутника до впровадження карантину в Китаї та після. Схожа ситуація й в Італії та Іспанії. У звільненій від смогу Індії вперше змогли побачити верхівки Гімалаїв. Щоправда, кажуть екологи, глобально ситуацію це не покращить, бо зміни надто короткострокові. Ба більше – карантин може зашкодити планеті.

“Зазвичай після зменшення якогось навантаження на ті ж підприємства, потім іде пік навантаження, намагання наздогнати й більш інтенсивне використання.”

В Україні ж взагалі – не спостерігають навіть короткострокового зменшення викидів. А у Дніпрі станції екомоніторингу сьогодні зафіксували погіршення якості повітря за деякими показниками у півтора раза.