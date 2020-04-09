Пісні з балконів, танці під будинками й флешмоби у лікарнях

Так боротися з панікою, нудьгою і втомою, спричиненими коронавірусом, вирішили у багатьох країнах. Мережею ширяться відео, на яких пацієнти, медики та просто ізольовані люди розважаються разом. Звісно, дотримуючись дистанції. Фрагменти з усього світу, що додають оптимізму – дивіться далі.Боротися з коронавірусом за допомогою танців одними з перших вирішили в китайському Ухані. Прямо у шпиталі, коло лікарняних ліжок, пацієнти розминаються. Періодично танцювальний майстер-клас їм влаштовують медики.

Далі свої карантинні традиції швидко започаткували в Італії. Змушені сидіти вдома, люди почали збиратися на балконах, і співати щосили. Найвправніші ще й підіграють на інструментах.

А мешканці одного з британських містечок щоранку виходять на соціально-дистанційовані танці. Близько десяти хвилин вони разом роблять вправи під керівництвом сусідки фітнес-інструкторки.

Креативно інформувати про правила безпеки під час пандемії коронавірусу вирішили в Іспанії. Склали пісню-інструкцію, а підкріпили усе флешмобом медпрацівників під шпиталем.

Як співають іспанці: частіше мийте руки, менше бувайте у громадських місцях, обмежте контакти та не чіпайте обличчя.