Спалах коронавірусу у Першотравенську

08.04.2020

В Україні – понад 200 нових випадків коронавірусу за добу. У лідери за загальною кількістю інфікованих вийшла Чернівецька область – там вже 273 пацієнти з підтвердженим діагнозом. Спалах коронавірусу стався й на території Дніпропетровщини. COVID-19 знайшли у 21-го учасника “Міжнародного біблійного коледжу”, що працював у Першотравенську. Про стан інфікованих та заходи, які запровадили у цьому місті – детальніше у наступному сюжеті наших журналістів.

Ранок у Першотравенську почався з капітальної санобробки вулиць та доріг. Все через спалах коронавірусу. Відомо про 21 підтверджений випадок. І усі – серед членів релігійної громади, які з’їхались на щорічні збори з усієї країни та навіть з-за кордону!

Наразі на виїзді з міста посилено працює блокпост. Медики перевіряють температуру водіїв та пасажирів.

Вже відомо  серед інфікованих лише одна місцева мешканка. Наразі вона знаходиться у лікарні. Інші ж захворілі у Першотравенську немісцеві. Для них виділили житло, де вони повинні перебувати на самоізоляції.

“І коли почали активно виявлять всіх, виявили ще 20 осіб додатково, однак ознак захворювань в них немає. На ізоляції у цих же вірян вони сидять вдома.”

Таким чином у Дніпропетровській області офіційно виявлено вже сорок один випадок захворювання на коронавірус. Чотири пацієнти одужали. Через стрімке поширення епідемії, обласна комісія з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій вирішила забронювати додаткові приміщення для обсервації людей з підозрою на КОВІД-19. Для цього обрали ще два санаторії.

Станом на 17:00 середи в Україні зафіксовано 1668 випадків захворювання на коронавірус. 52 людини  померли. 35 – одужали.

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