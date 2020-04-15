Понад 90 вітчизняних та закордонних промислових компаній об’єднали зусилля для допомоги медикам Дніпра й області. Це вдалося зробити під егідою благодійного фонду “Відродження регіону”. Його заснувала українська промислова компанія Інтерпайп. За три тижні фонд зібрав шість з половиною мільйонів гривень. Благодійні кошти продовжують надходити.

Щодня на рахунок благодійного фонду “Відродження регіону” надходять кошти з різних куточків країни й навіть з-за кордону. Понад дев’яносто підприємств перерахувало гроші на боротьбу із коронавірусом в Дніпропетровській області.

Благодійний фонд “Відродження регіону” заснований за ініціативою компанії Інтерпайп. Мета створення фонду — об’єднання фінансових можливостей підприємств під час протистояння епідемії. До спільної справи долучаються різні підприємства, які вважають допомогу своїм обов’язком.

Українська IT-компанія фінансово підтримала фонд “Відродження регіону” і долучилась до допомоги країні в час пандемії. Керівник Олег Щербатенко, який уже 30 років у цьому бізнесі, певен, жодна із країн зараз не може самостійно подолати наслідки спалаху.

На кошти фонду “Відродження регіону” придбані й передані у лікарні Дніпра, Нікополя, Новомосковська й Першотравенська декілька партій медичних засобів. Це предмети індивідуального захисту, тисячі одиниць витратних матеріалів, сотні літрів антисептиків, засоби дезінфекції та пневматичні розпилювачі для них. Підписані контракти на чергові закупівлі необхідного для медзакладів регіону.

Нагадаємо, на боротьбу з епідемією коронавірусу в області компанія Інтерпайп спільно із фондами Віктора та Олени Пінчук вже виділили сто чотирнадцять мільйонів гривень.