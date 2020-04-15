Милити, окропляти або дезінфікувати?

Підхопити вірус з товарної упаковки або шкірки щойно придбаних фруктів — чи можливо це? Що робити з покупками, які принесли додому? Наша Марія Курач зібрала кілька порад про те, як обробляти товари, які пройшли через сотні рук, перш ніж опинитися у вашій оселі. Дивимось.

Весна… Зараз так хочеться їсти побільше зелені, свіжих овочів, фруктів. Проте, як уявлю, скільки їх перемацували, дихали на них, кашляли, не дай Боже, так і апетит зникає.

Напевно, багато з нас ставли собі питання, як убезпечитися від можливості принести вірус додому через покупки на ринках або в магазинах. Як правильно обробляти, наприклад, фрукти та овочі, щоб вони не втратили смаку, своїх корисних властивостей і не зіпсувалися.

Скажемо одразу — мийні засоби відставляємо якомога далі. А от що в такому випадку можна використовувати — ми спитали у медика і просто господині, яка дбає про безпеку своєї родини.

Ще, як варіант, в інтернеті можна знайти пораду мити продукти господарським милом. Мовляв, воно натуральне, тож не шкідливе, ще й чудово дезінфікує. А от як бути з різноманітними картонними та пластиковими упаковуваннями, наприклад, від бакалії?

За можливості, усі запаковані вироби краще одразу звільняти від обгортки. Якщо це, приміром, крупи, їх можна пересипати у спеціальні контейнери або звичайні скляні банки. Важливо якнайшвидше після придбання зняти та обережно викинути упаковку. І максимально швидко, нічого не торкаючись, вимити руки з милом.