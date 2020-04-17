Спорт на карантині

17.04.2020 17:39

Вправи від тренерів телефоном, допомога рідних та правильне харчування. Олімпійські спортсмени з Дніпра розповіли, як саме проходять їхні тренування на карантині.

Як і всі, окрім працівників критичної інфраструктури, спортсмени-олімпійці зараз знаходяться вдома на карантині і не мають можливості тренуватися у залі. Тож виконують комплекс вправ від своїх тренерів в домашніх умовах.

А олімпійська чемпіонка Анастасія Коженкова займається вдома на тренажері для веслування, уважно стежить за калоріями та залучає свою дитину до тренувань.

Ельнур Мамедов, бронзовий призер Чемпіонату Європи з кіокушин карате каже – від групових занять довелося відмовитися.

Спортсмени сподіваються, що незабаром карантинні заходи послаблять і вони зможуть повернутися до звичних тренувань.

Теги: , ,

Інші новини

Жахливий запах та задимлення

17.04.2020 18:06

На Дніпропетровщині коронавірус підтвердили ще у п’яти людей

17.04.2020 17:59

Україна воює не лише з COVID-19

17.04.2020 17:52

Як долають епідемію коронавірусу у Чехії

17.04.2020 17:49

У Дніпрі вступ до першого класу не скасовано.

17.04.2020 17:35

З 13:00 суботи по 6:00 понеділка посилюють карантин

16.04.2020 18:22