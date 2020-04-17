Як долають епідемію коронавірусу у Чехії

Там, як і в багатьох інших країнах Європи, запровадили автотестування. Тобто перевіритися на COVID-19 можна просто не виходячи зі своєї машини. Увесь процес випробувала на собі жителька Праги й ексклюзивно розказала кореспондентам 11 каналу. Отже, як проходить діагностика коронавірусу у Центральній Європі та на що схожий карантин по-чеськи – Валентина Дьордяй і Владислав Авдієнко – далі.

Валентина мешкає в столиці Чехії вже 8 років. Дівчина має свій бізнес – кафе у центрі Праги. Коли ввели карантин, була змушена тимчасово його зачинити. Тепер вільний час витрачає на волонтерство – пошиття масок та допомогу пенсіонерам. Минулого тижня дівчина відчула себе погано, піднялася температура, з’явився кашель. За направленням сімейної лікарки вона їде здавати тест на COVID-19 до автопункту просто неба.

“Мене лікарка запитала, чи я водій і чи я маю автомобіль. Коли я сказала ствердно, мене відправили на спецпункт для автомобілістів. Він має працювати так, що я навіть не буду виходити із машини.”

На в’їзді –координатори в захисному одязі. Водії заповнюють анкету із персональними даними.

“Тут треба написати адресу, хто я що я, підписати.”

Далі невелика черга з машин і власне тест. Уся процедура займає до 30 секунд.

“Отже, беруть мазок із носа це дуже неприємна процедура, але витримати можна.”

Результат буде готовий протягом тижня. Його можна дізнатися телефоном, або через мейл. Карантин в Чехії запровадили місяць тому. Він менш жорсткий, аніж в Україні. На вулицю так само не можна виходити без маски усім, окрім велосипедистів та автовласників. В Чехії для всіх працює громадський транспорт, проте зараз він практично порожній.

Влада скасувала оплату за паркування, заохотивши людей пересісти на власний транспорт. В Празі ви навіть можете вільно гуляти парком, проте чехи це роблять доволі рідко. І річ не і паніці, а в соціальній відповідальності, пояснює Валентина.

“Не було багато висловлювань — куди ж мені з дитиною піти мені потрібно. Всі розуміють, чим більше ми ходимо на прогулянки даремно і марно, тим більший ризик, що ми будемо сидіти на карантині ще довше.”

А ось як виглядає одна з центральних вулиць міста.

Більшість покупок – через інтернет. Магазини закриті, працюють тільки супермаркети, аптеки та крамниці із текстилем, аби в кожного була можливість пошити собі маску. З 8 до 10 ранку – обслуговують тільки пенсіонерів. Покупцям ставлять умови: обов’язкове дотримання дистанції, подекуди — оплата тільки карткою.

Також влада підтримує підприємців: ті хто були змушені заморозити бізнес, отримують в еквіваленті 25 000 гривень та додаткове фінансування на заробітну плату працівникам, що мають дітей до 13 років

“Роботодавець в цей момент не має права платити ні медичне страхування, ні соц страхування. Тобто, поки працівники не працюють, не витрачає ні одної копійки.”

Також підприємці можуть зараз взагалі не сплачувати оренду, проте за умови, що через 2 роки усе компенсують. Зараз у Чехії трохи більш як 6300 хворих на коронавірус. Захворюваність поступово йде на спад, карантин дає перші результати. Вже із 27 квітня там планують відкрити маленькі магазини, із першого червня – школи.