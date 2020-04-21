У Китаї з початку епідемії одужали майже 93 відсотки усіх інфікованих. Зараз там реєструють лише поодинокі нові випадки зараження. Країна оживає після страшного спалаху. Відкриваються магазини, заклади громадського харчування. Вухань, що на початку січня став епіцентром лиха, вже 2 тижні як розблокований, там працює метро. Але, попри послаблення карантину, заходи безпеки залишаються дуже серйозними. Як зараз виглядає життя у Піднебесній — дивіться в ексклюзивному матеріалі для 11-го каналу.

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