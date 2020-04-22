Доплати медикам

13 мільйонів гривень для медпрацівників, які залучені до лікування пацієнтів з COVID-19. Таку суму виділяє Дніпропетровська обласна рада. Доплати отримають чотириста вісімдесят три медики. Списки подавали лікарні — у Дніпрі двадцять перша та центр екстреної допомоги, у Кривому Розі — інфекційна. Втім, в облраді кажуть, цієї суми недостатньо. Тому до питання закликають долучитись і місцеві ради всіх рівнів. Адже дуже важливо заохочувати медпрацівників, які знаходяться на передовій у боротьбі з коронавірусом.

“Направляємо 13 млн гривень. Найближчими днями ці доплати отримають медики, яких подали в списках. Вони отримають на свої карткові рахунки…І звертаюсь до місцевих рад всіх рівнів, щоб вони зібрались на сесії і вирішили питання про доплати.”