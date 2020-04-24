З Китаю до Києва прибув літак із засобами індивідуального захисту

Понад шістнадцять тонн такої гуманітарної допомоги закупила компанія Інтерпайп для опорних лікарень Дніпропетровщини. До цієї партії увійшли костюми біологічного захисту, ізоляційні халати, респіратори та медичні маски. Ця гуманітарна допомога здатна покрити потреби області у захисті лікарів від COVID-19. Подробиці — у наступному сюжеті.

Серед медичних засобів — більш як тридцять чотири тисячі костюмів біологічного захисту, понад двадцять три тисячі ізоляційних халатів, шістдесят шість тисяч респіраторів високого класу захисту та двадцять сім тисяч хірургічних масок. З Китаю до України прибув 16-тонний вантаж гуманітарної допомоги для лікарів.

Цей вантаж вже днями надійде до опорних лікарень Дніпропетровщини. Перелік необхідних медзасобів індивідуального захисту компанія Інтерпайп визначала спільно з міським та обласним штабами протидії коронавірусу.

Загалом на закупівлю цих матеріалів компанія ІНТЕРПАЙП виділила понад 36 млн грн.

Контракт на поставку з китайським фармацевтичним гігантом уклали за допомоги постійного партнера ІНТЕРПАЙП з постачання спецодягу. У якості засобів індивідуального захисту впевнені — вся поставка з Китаю сертифікована.

Це вже не перша партія засобів індивідуального захисту для медиків, які компанія передає опорним лікарням Дніпропетровщини. Вона також закуповує і необхідне медичне обладнання. Загалом ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Віктора та Олени Пінчук на боротьбу з епідемією в Україні вже виділила 114 мільйонів гривень.