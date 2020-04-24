За останні 5 днів в області додалося понад 100 випадків COVID-19

Коронавірусну інфекцію вже зафіксували у 15-и територіальних громадах нашого регіону. Найбільше хворих — у Дніпрі, Кривому Розі, Першотравенську та Кам’янському. А ось в Апостолівському районі тільки-но діагностували перші випадки. За останні 5 днів на Дніпропетровщині додалося понад сто захворілих. Відтак з початку епідемії маємо більш як дві сотні інфікованих. Одинадцять людей вже одужали.

Лідер за кількістю хворих на коронавірус в регіоні — місто Дніпро. На 24 квітня в обласному центрі офіційно підтверджено понад п’ятдесят випадків COVID-19.

“14 пацієнтів на зараз очікують результати свого лабораторного обстеження, 122 результати негативні. Це дані саме по інфекційній лікарні. В місті також працюють мобільні бригади, які продовжують обстежувати людей вдома.”

Приймати хворих на коронавірус буде і восьма лікарня Дніпра — там нині тривають підготовчі роботи. Також у місті визначено 5 опорних медзакладів, де лікують пацієнтів з пневмонією, у яких підозрюють COVID-19.

Майже дві сотні мешканців Дніпра нині перебувають на обсервації в спеціально відведених для цього місцях. Всі вони контактували із хворими з Першотравенська. Мер Дніпра Борис Філатов повідомив у Фейсбук про створення мапи локацій з місцями проживання інфікованих.

Також міський голова Дніпра повідомив : у багатоповерхівках, де виявлені мешканці з коронавірусом, почали дезінфікувати під’їзди. А на входах до цих будинків будуть розміщені відповідні оголошення. А ось рятувальники продовжують обробляти головні вулиці й проспекти хлоромісткими розчинами. До речі, не тільки у Дніпрі, а по всій області.

Наразі кількість хворих на COVID-19 по всій Україні підходить до позначки у 8 тисяч. Цього тижня був встановлений черговий антирекорд — майже дві тисячі нових випадків лише за п’ять днів. За останню добу плюс 470 інфікованих. Лідери — Чернівецька область, там наразі майже 1200 захворілих, та місто Київ — 1122.

Вже наступного тижня Мінохорони здоров’я очікує побачити реальну картину кількості хворих — як наслідок великодніх свят. Наразі ж ситуація контрольована. Місць у лікарнях країни більш як достатньо, так само як обладнання та ліків.