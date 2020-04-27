Друга смерть пацієнта з коронавірусом у Дніпрі 

Та понад три сотні лабораторно підтверджених випадків інфікування в нашому регіоні. Епідемія COVID-19 набирає обертів. Лідером за кількістю хворих в області, як і раніше, залишається місто Дніпро. В цілому ж по Україні — більш як дев’ять тисяч інфікованих. Лише за вихідні зареєстрована майже тисяча нових випадків. Усі подробиці — далі у сюжеті

Зранку двадцять сьомого квітня медики констатували другу смерть пацієнта з коронавірусом у Дніпрі. У п’ятдесяти семирічного чоловіка, який перебував інфекційній лікарні, виникло ускладнення — тромбоз нижньої кінцівки.

Наразі, саме Дніпро лідирує в області за кількістю хворих на коронавірус. В місті нині понад вісімдесят лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Одинадцять людей вже одужали.

“Дев’ятеро людей очікують на результати свого обстеження у 21 лікарні. Також по 21 лікарні ми маємо 128 негативних відповідей за системами ПЛР-тестування.”

Для оперативного обстеження мешканців Дніпра з підозрою на коронавірус, у місті працюють мобільні бригади. Вони виїжджають додому, оглядають людей та беруть в них зразки для досліджень.

“3 квітня ці бригади здійснили 324 виїзди, було обстежено 836 людей ними й отримані 57 позитивних відповідей.”

Загалом на Дніпропетровщині коронавірус лабораторно підтверджений у більш як трьох сотень людей, майже дев’яносто перебувають в опорних медзакладах регіону. Всі інші лікуються вдома. Географія розповсюдження COVID-19 продовжує розширюватися.

“Дві нових території: П’ятихатський район – 2 захворілих, у Тернівці – 1 захворілий. Ми бачимо зростає захворюваність як загалом, так і по територіях.”

В Україні ж кількість випадків COVID-19 перейшла межу у дев’ять тисяч. Протягом останньої доби — майже чотири сотні нових інфікованих. Одинадцять летальних випадків, одужали двадцять чотири людини. Антирейтинг наразі очолює Чернівецька область — тисяча триста сімдесят п’ять випадків захворювання, другим йде місто Київ — тисяча двісті двадцять.

Двадцять восьмого квітня, зі Сполучених Штатів – країни з найбільшим показником захворюваності на коронавірус у світі – на батьківщину мають повернутися 180 українців. У Мінохорони здоров’я запевняють: всі без виключення одразу відправляться на обов’язкову двотижневу самоізоляцію. МОЗ контролюватиме цих громадян через додаток “Дій вдома”. Людей, що не мають можливості ізолюватися, помістять до обсерваційних центрів.