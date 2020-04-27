Коронавірусом інфікуються дедалі більше медиків

Новий випадок захворювання підтвердили у Кам’янському. Це жінка, що працює в одному з лікувальних закладів Дніпра. Загалом серед кам’янчан вже понад двадцять випадків зараження. Половина припадає на співробітників місцевого металургійного підприємства. Як почуваються хворі — дізнавалася наша Марія Курач.

Вітання з Кам’янського. Міський голова Андрій Білоусов оприлюднив свіжу статистику щодо ситуації з коронавірусом. Станом на ранок 27 квітня, у місті 22 лабораторно підтверджені випадки захворювання. Нещодавно проведеними тестами виявили нову інфіковану, це медик, що працює в одному з лікувальних закладів Дніпра. Наразі жінка перебуває на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря.

За моєю спиною знаходиться сьома міська лікарня. Саме вона є госпітальною базою Кам’янського на час пандемії. Звідси починаються вже хороші новини. Двоє пацієнтів медзакладу, що хворіли на Ковід-19, одужали. Їхні аналізи перевірили двічі. Обидва є співробітниками ДМК.

Загалом 11 осіб з коронавірусом — працівники Дніпровського Металургійного Комбінату. П’ятеро інфікованих, включно з двома неповнолітніми, це члени їхніх сімей. Ще троє осіб приїхали з Росії. Один хворий — родич чоловіка, що приїхав звідти. Й одна жінка з тих, що були на релігійних зборах у Першотравенську.

Більшість людей перебувають на самоізоляції, одна особа у 21 лікарні Дніпра, троє — у 7 лікарні Кам’янського. Таким чином, 22 мешканці міста мають підтверджений

COVID-19.