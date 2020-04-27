Підлітки з передозуванням та численні порушення карантину

За минулий тиждень на Дніпропетровщині сталося чимало резонансних подій. Правоохоронці сотнями рахували людей, які ігнорують правила ізоляції. А рятувальники ледве встигали ліквідовувати пожежі в екосистемах. Детальніше — у наступному сюжеті.

Дванадцятирічного підлітка з ознаками передозування наркотиками перехожі помітили на вулиці Романа Шухевича. Одразу викликали швидку. Хлопчика госпіталізували. Зі слів його брата. заборонену речовину їм дали дорослі. І за минулий тиждень, кажуть правоохоронці, це не поодинокий випадок.

Фіксували правоохоронці минулого тижня і порушення режиму. Загалом, за весь період карантину таких випадків було майже півтори тисячі

Чимало роботи було й у надзвичайників. Тільки за останній тиждень на території області зафіксували дві лісові пожежі.

Рятувальники вкотре закликають жителів області не палити сміття та не розводити багаття взагалі. За сумний приклад наводять Чорнобильські ліси, що нині у полум’ї.