У Дніпрі медики рятують зір двом бійцям

За минулу добу на Сході збройні формування Російської Федерації одинадцять разів порушили режим тиші в зоні проведення ООС. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України. Найбільші обстріли зафіксували біля Лебединського, Степового, Новотошківського та Широкиного Донецької та Луганської областей. А внаслідок стрілянини біля населених пунктів Південне та Кримське було поранено двох бійців. У Дніпрі ж ще з п’ятниці медики рятують зір двом бійцям. Із множинними мінно-вибуховими травмами та опіками очей до лікарні Мечникова їх доправили з передової. Далі ними зайнялися фахівці обласної офтальмологічної клініки. Там стан військових наразі оцінюють як задовільний.

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