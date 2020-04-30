Допомога надійшла і в лікарні Нікополя

Від промислової компанії ІНТЕРПАЙП та благодійного фонду “Відродження регіону” партію засобів індивідуального захисту та медичних матеріалів передали в міську лікарню номер один. Вона є опорною для лікування хворих на коронавірус. Подробиці — у сюжеті.

Госпітальна база Нікополя отримала костюми біозахисту, ізоляційні халати, респіратори 3-го класу захисту, хірургічні маски та інші необхідні медичні речі. Все передали до лікарні номер один, яка розподілить ці матеріали до інших лікарень міста. В переліку допомоги не лише засоби індивідуального захисту, а й медичне устаткування.

Ця допомога — частина великої партії медичних матеріалів, які ІНТЕРПАЙП та фонд “Відродження регіону” передають до лікарень Дніпропетровської області аби захистити від зараження медиків.

Благодійна допомога закуплена також за участі інших промислових компаній регіону. Зокрема, п”ятдесят тисяч євро перерахувало україно-французьке підприємство ВАЛЮРЕК НІКО ТЬЮБ. Його потужності також розташовані в Нікополі.

З лікарні номер один частина допомоги направиться й в інші нікопольські медзаклади.

Благодійна допомога від компанії Інтерпайп та фонду “Відродження регіону” надійшла також і до інших міст Дніпропетровщини.