Захисні біокостюми та халати, респіратори та маски 

Тисячі засобів індивідуального захисту безкоштовно цього тижня отримали медзаклади Дніпропетровщини. Сьогодні до них приєдналась і Новомосковська центральна лікарня. Таку гуманітарну допомогу надала компанія Інтерпайп спільно з фондом “Відродження регіону”. Крім того лікарі отримали дуже потрібну у боротьбі з COVID-19 медтехніку. Подробиці у наступному сюжеті.

Минулого тижня до України прибула велика партія засобів індивідуального захисту, яку придбали компанія Інтерпайп та фонд “Відродження регіону”. Частину матеріалів вже передали медзакладам Дніпра, а сьогодні партія надійшла до медустанов Новомосковська та Нікополя. У Новомосковську якість матеріалів особисто перевірив і голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

За два дні до лікарень області та для забезпечення бригад “швидкої” передали засоби захисту та обладнання на 12,8 мільйона гривень. Усього – 26 тисяч респіраторів, 16 тисяч хірургічних масок, 13,5 тисяч костюмів біозахисту, 3,2 тисячі ізоляційних халатів. А ще — електрокардіографи, рециркулятори для знезараження повітря та безконтактні термометри.

В Інтерпайп наголошують: допомога місцевим громадам сьогодні вкрай важлива.

Долучаються до підтримки медиків й інші промислові компанії. Одна із них – “Південтрансбудкомплект”, яка також працює у Новомосковську.

З початку пандемії Фонд Відродження регіону та Інтерпайп забезпечує лікарні області необхідним медзахистом та технікою. Всього промислова компанія спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків вже виділила 114 млн грн на боротьбу з коронавірусів в Україні та області. А до діяльності фонду приєдналось вже понад 100 компаній.