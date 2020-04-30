Ні — репресіям місцевого самоврядування

Українські мери об’єдналися проти тиску на муніципалітети. Нещодавно підозру в розкраданні бюджетних коштів оголосили очільнику Покрова Олександру Шаповалу. Голови різних міст України не вірять у винуватість свого колеги з Покрова. І вважають такі дії наступом на місцеве самоврядування. Подробиці — далі у сюжеті.

Одним з перших про справу мера Покрова заговорив міський голова Дніпра Борис Філатов. Коли Олександра Шаповала взяли під варту через підозру в розкраданні бюджетних грошей, мер Дніпра виступив із закликом до законності й справедливості. Його підтримали очільники десятків українських міст.

Цього тижня у Красногвардійському райсуді Дніпра Олександру Шаповалу обирали тимчасовий запобіжний захід. Мера Покрова збиралися залишити під вартою з можливістю внесення непомірної застави – 17 мільйонів гривень. Тоді на підтримку колеги під будівлею суду зібралися очільники одразу п’яти українських міст.

“Я знаю його дуже-дуже давно, це чесна людина, яка знає свою роботу, як взявся за місто — це вже 5 років інше місто. Там чисто, красиво, він працює для людей.”

В Асоціації міст України справу Шаповала називають надуманою. За словами керівників об’єднання, величезна сума застави це лише підтверджує.

“Місто Покров має провідну позицію з огляду на впровадження реформи децентралізації. Покров є містом, яке надає прозорі послуги громадянам.”

Відстояти колегу українським мерам вдалося! Голову Покрова Олександра Шаповала відпустили з-під варти в залі суду без будь-якої застави. Втім, розслаблятися очільники міст України не поспішають.

“Я сподіваюсь, що це не початок боротьби державної влади з міськими головами, щоб брати їх під контроль напередодні місцевих виборів.”

Члени Асоціації українських міст продовжують слідкувати за справою мера Покрова Олександра Шаповала. І сподіваються, що розслідування відбуватиметься виключно у рамках закону.