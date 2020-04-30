Одужала від тяжкої хвороби

З лікарні Мечникова виписали першу пацієнтку, що одужала від коронавірусу. У Надії хвороба проходила у тяжкій формі. Однак жінка вже повністю відновилася. Детальніше про історію одужання та лікарів, що рятують життя, — дивіться у наступному сюжеті.

Двері відділення інтенсивної терапії відчиняються — і вона виходить на зустріч своїй донці та лікарям, які врятували її життя.

Шістдесятидворічна Надія Василівна до лікарні Мечникова потрапила у критичному стані ще дев’ятого квітня. Одразу в реанімацію. З того часу рідні її не бачили. Однак жінка одужала. І дякує своїм рятівникам.

До Дніпра Надію доправили з Першотравенська. Саме там вона інфікувалась коронавірусом. Жінка досі не розуміє, де та за яких обставин це сталося.

Після позитивного результату ПЛР-тесту у Надії, на самоізоляцію відправили усю її сім’ю. Загалом дев’ять осіб. Однак, на щастя, ніхто з оточення не заразився. Її донька із жахом згадує перші дні після підтвердження діагнозу матері.

У лікарні Мечникова розповідають, попри важкий стан жінки, її не підключали до апарату вентиляції легенів. Натомість впродовж першого тижня через спеціальну маску під великим тиском постійно подавали кисень.

Умови роботи лікарів, які згодилися працювати на передовій боротьби із COVID, важко назвати комфортними. Нам вдалося поспілкуватися з одним з анестезіологів, який наразі працює у відділенні Інтенсивної терапії лікарні Мечникова. І ось стандартний список засобів захисту, який він носить цілу зміну. А це мінімум шість годин.

Дмитро каже, самого коронавірусу не боїться. Адже одразу розумів до чого готуватись.

Також лікар додає — наразі пацієнтів у відділенні не так багато. Проте увесь персонал готовий до будь-яких навантажень у майбутньому. Адже головна нагорода для лікарів — врятовані ними життя.