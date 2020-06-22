Окупанти минулої доби 10 разів порушили режим тиші в зоні ООС та вкотре використали заборонене мінськими домовленостями озброєння. Тим часом вихідними до Дніпра евакуювали одразу трьох поранених бійців.Докладніше про їхній стан – далі в сюжеті.

Гарячими видалися вихідні в лікарні Мечникова. Туди гелікоптером доправили одразу трьох бійців із мінно-вибуховими травмами. Хлопці підірвалися під Новотошківським на Луганщині.

Стан двох бійців лікарі вже стабілізували, в реанімації залишається один найтяжчий — Роман. Хлопець отримав тяжкі опіки обличчя, рук та ніг.

За минулу добу бойовики 10 разів порушили режим припинення вогню. В районі селища Шуми ворог атакував наші позиції з мінометів 120-го та 82-го калібру, випустивши загалом майже 4 десятки мін. Під обстріл потрапили також Кримське, Залізне, Новотошківське, Авдіївка та Старогнатівка.

Українські військові були вимушені відкрити вогонь у відповідь. У міноборони підкреслили, що наші бійці ніколи не відповідають на постріли, якщо є хоча б мізерна загроза для життя мешканців окупованих території чи інфраструктури. Натомість протитанкова керована ракета бойовиків ледь не влучила в амбулаторію поблизу Бердянського. На щастя, постраждалих внаслідок цього немає.