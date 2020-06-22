Відсвяткували по-чоловічому

До Дня батька у Дніпрі пройшов відкритий турнір з армреслінгу. У силі та міці змагалися зо три десятки професійних спортсменів. Для рукоборців цей турнір особливий — вони зібралися вперше за час карантину. Як все відбувалося — бачили наші кореспонденти.

Двобій в армреслінгу може тривати від долі секунди до багатьох хвилин. Все залежить від рівня підготовленості рукоборців. У відкритому турнірі взяли участь професійні спортсмени. Тож подекуди спаринги були, без перебільшення, запеклими.

Роман — майстер спорту з армреслінгу. Саме йому довірили судити відкритий турнір. Каже, цього дня чекав увесь карантин. Адже професійний спорт — це щоденна наполеглива праця й без регулярних тренувань дуже складно.

На турнір з’їхалися майже три десятки армреслерів з різних українських міст. Та більшість все ж з Дніпра. Наразі в нашому місті цей спорт розвивається дуже активно. Для Юрія армреслінг вже кілька років, як перестав бути звичайним захопленням.

Організатори кажуть, Дню батька турнір присвятили не випадково. Адже серед учасників чимало татусів. Вони переконані, кращого способу відзначити таке особливе чоловіче свято — немає.